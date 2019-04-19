На Руставели из иномарки «вырезали» человека

Участниками страшной аварии стали два автомобиля.

Инцидент случился поздно вечером 19 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Две машины не поделили дорогу на пересечении улицы Руставели и проспекта Науки. Как именно все произошло – неизвестно, зато очевидцы последствия. Очевидцы в социальной сети «Вконтакте» поделились снимками, по которым понятно, что оба автомобиля находятся в ужасном состоянии. После столкновения один из них так смяло, что специалистам пришлось водителя «вырезать» из железного плена.

Свидетель назвал происходящее «жестью». Больше никаких подробностей неизвестно, так что о самочувствии водителей и пассажиров пока данных не поступало.

» «Ауди» влетел в «Форд», и от удара форд подлетел и на 180 градусов развернуло его», — рассказывает один из комментаторов свою версию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что всего за сутки на дорогах Петербурга были сбиты 17 человек, а ДТП в четверг случилось более четырехсот.