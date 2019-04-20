Не вписался в поворот: “Полицейский” разворот закончился для фуры дорожной аварией

Ночное дорожное происшествие произошло в Московском районе Петербурга. В результате большегруз перекрыл проезд.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Также прилагались фотографии с места ДТП. По ним видно, что водитель фуры пытался повернуть, но не рассчитал габариты и въехал в мост.

Инцидент произошел у моста, расположенного возле 5-го Предпортового проезда. В результате столкновения часть фуры перевернулась на бок и загородила проезжую часть.

О пострадавших очевидцы не сообщали, также нет и официальной информации об участниках ДТП и их состоянии.

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