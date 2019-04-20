Водителей предупреждают о реверсивном движении на мосту Дружбы

Ограничения панируют снять в начале майских праздников. Десять дней дорожное предприятие будет проводить ремонтные работы.

Реверсивное движение вводят сегодня на трассе А-181 у подъезда к Выборгу, на мосту через Западный пролив Сайменского канала. Этот мост также известен, как мост Дружбы. Про реверсивное движение сообщают сотрудники ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Ограничения будут действовать 10 дней — до 30 апреля, сообщают сотрудники дорожного предприятия. За это время на участке планируют привести в порядок шесть мастичных деформационных швов, которые расположены на проезжей части и тротуарах, и нанести дорожную разметку термопластиком.

Также сообщается, что на время работ на участке будут действовать ограничения скорости — водителям надо будет снизить ее до 40 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на 5 дней перекрываются съезды с КАД на Выборгское шоссе.