Ограничение движения на КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На 5 дней перекрываются съезды с КАД на Выборгское шоссе

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга в связи с дорожными работами на пересечении с Выборгским шоссе в течение пяти дней будут перекрыты съезды № 4 и № 6.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По словам начальника территориального ситуационного центра компании Ильи Пузыревского, с 22 апреля по 26 апреля 2019 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленобласти и посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга.

Отмечается, что работы будут проходить в рамках реконструкции северного участка КАД. Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и соответствующие знаки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что под дамбой на КАД ограничат движение транспорта.