“Зенит” в Краснодаре поддержат 2 тысячи петербуржцев

Команда Санкт-Петербурга сыграет в белой форме, “Краснодар” выйдет в черном.

Сегодня в Краснодаре пройдет матч между ФК “Зенит” Санкт-Петербурга и “Краснодаром” — мачт начнется в 21:00 20 апреля в субботу.

Все билеты на встречу уже успели продать — как сообщили в “Зените”, на стадионе ждут порядка 35 зрителей. Приехали в Краснодар и болельщики из Санкт-Петербурга — их число может достигнуть 2 тысяч.

“Зенит” сыграет в белой форме, а “Краснодар” наденет черное. Напомним, “Зенит” сейчас занимает верхнюю строчку в таблице Чемпионата России, а “Краснодар” сидит на третьей. Очков у него столько же, сколько и у “Локомотива” — 42, у команды Петербурга — 48. Последний раз команды встретились 7 октября в Санкт-Петербурга и “Зенит” победил со счетом 2:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда все билеты на матч были реализованы.