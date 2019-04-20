Сергей Семак рассказал, что думает о матче с “Краснодаром”

Тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга считает, что конкуренты подобрались серьезные.

Главный тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Сергей Семак рассказал о грядущем матче с “Краснодаром”, который пройдет уже сегодня в 21:00 в Краснодаре 20 апреля.

Семак заявил, что находиться на первом месте психологически тяжело для любой команды — догонять всегда проще, заявил тренер клуба Петербурга. Тренер отметил, что ближайшие конкуренты подобрались сильные — а сейчас как раз настал период, когда очки всем особенно нужны.

Тренер сине-бело-голубых считает, что у Краснодара сильный состав — особо Семак выделяет Газинского в атаке и Перейра, которому нет равных, по мнению Семака, по части острых передач. Тренер отметил, что в команде соперника можно выделить практически каждого.

Семака спросили о спаде игры Краснодара, но он ответил, что любая команда, проходя через турнир, играет то лучше, то хуже — побеждает та, которой удается сократить время спада до минимума.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, сколько петербуржцев поддержат “Зенит” в Краснодаре.