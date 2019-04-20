ASUS отказался от производства планшетов

Тайваньская компания Asus решила отказаться от развития и производства линейки планшетных компьютеров ZenPad.
Представители администрации известной компании Asus сообщили порталу ePrice о том, что марка больше не планирует заниматься выпуском новых моделей планшетов их бренда. Следовательно, вся линейка закончится на модели ZN380KNL серии ZenPad 8.
Последняя модель планшетного компьютера вышла на рынок в 2015 году. Учитывая, с какой скоростью развиваются технологии, это устройство достаточно слабое по сравнению с конкурентами. Сейчас его предлагают в магазинах менее чем за 9 тысяч рублей.
Руководство компании отмечает, что данный ход позволит увеличить и улучшить производство конкурентноспособных мощных мобильных телефонов из серии ZenFone.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Microsoft прекратит поддержку Windows 8 с июля.