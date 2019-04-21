В России увеличат число изучаемых в школах произведений классической музыки

Правительство РФ поручило Министерствам культуры и просвещения разработать предложения по увеличению количества изучаемых в школах произведений русской классической музыки. Проект должен быть разработан до 20 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Также Министерство культуры должно до 1 июня 2019 года повысить доступность образования в музыкальных школах и совместно с Минпросвещения создать виртуальные концертные залы в общеобразовательных школах.

Сообщается, что виртуальные концертные залы— это помещения, оснащенные современной техникой, с помощью которой можно совершать просмотры онлайн-концертов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Минкульт может наложить запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками. Посетителям будет предложено сдавать свои вещи при входе.