Ракицкий не смог сдержать эмоций после победы над “Краснодаром”

Ракицкий отметил, что “невероятные вещи, которые творил противник” помещали забить четвёртый мяч. Фото: https://fc-zenit.ru/
Ракицкий отметил, что “невероятные вещи, которые творил противник” помещали забить четвёртый мяч. Фото: https://fc-zenit.ru/

Полученные на матче очки он посвятил своей жене, которая 18 числа родила ему малыша.

“Зенит” на выезде победил “Краснодар” со счетом 3:2. Второй гол был забит Ярославом Ракицким, ну а победный гол забил Артем Дзюба.

После матча Ракицкий поделился своими эмоциями и посвятил заработанные очки своей жене.

“Заработали три очка и поздравили командой жену с ребёнком. Эмоции переполняют, сейчас побыстрее бы в Санкт-Петербург, поеду к жене”, — сказал Ракицкий.

Также Ракицкий отметил, что “невероятные вещи, которые творил противник” помещали забить четвёртый мяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Семак рассказал, что думает о матче с “Краснодаром”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
зенит краснодар ярослав ракицкий
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
О завершении своей спортивной карьеры заявил боец ММА Султан Алиев
В Сестрорецке из магазина похитили банкомат
Водитель Lexus отвлекся, наехал на инспектора ГИБДД и сломал ему ногу (видео)
На трассе Сортавала водитель легковушки столкнулся с КамАЗ и погиб (видео)
В Петербург привезут сирийские трофеи
Ракицкий не смог сдержать эмоций после победы над “Краснодаром”
В Тихвине с 9 этажа скинули горящий холодильник
Купчино получит пять новых социальных объектов