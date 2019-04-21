Ракицкий не смог сдержать эмоций после победы над “Краснодаром”

Полученные на матче очки он посвятил своей жене, которая 18 числа родила ему малыша.
“Зенит” на выезде победил “Краснодар” со счетом 3:2. Второй гол был забит Ярославом Ракицким, ну а победный гол забил Артем Дзюба.
После матча Ракицкий поделился своими эмоциями и посвятил заработанные очки своей жене.
“Заработали три очка и поздравили командой жену с ребёнком. Эмоции переполняют, сейчас побыстрее бы в Санкт-Петербург, поеду к жене”, — сказал Ракицкий.
Также Ракицкий отметил, что “невероятные вещи, которые творил противник” помещали забить четвёртый мяч.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Семак рассказал, что думает о матче с “Краснодаром”.