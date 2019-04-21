Водитель Lexus отвлекся, наехал на инспектора ГИБДД и сломал ему ногу (видео)

Инспектор стоял на краю проезжей части и оформлял документы другому участнику движения.

Как сообщают сотрудники ГИДББ, инцидент произошел на 68 км автодороги «Санкт-Петербург-Псков» сегодня около 10:10. Водитель Lexus RX350 после сказал, что он отвлекся от дороги и потому наехал на инспектора.

В результате происшествия у сотрудника 2 отдельной роты ГИБДД диагностирован перелом левой ноги.

Водитель 1971 года рождения права получил в 2009 году. Место ДТП не покидал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пострадавшим в ДТП на Дунайском помогали спасатели МЧС.

Видео: https://vk.com/spb_today