Следователи проверят, был ли инспектор ДПС сбит водителем Lexus случайно

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Фото: https://vk.com/spb_today
В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Фото: https://vk.com/spb_today

Следственный комитет начал доследственную проверку после дорожного происшествия, которое произошло на 68-м километре трассы Санкт-Петербург-Псков.

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования инспектора ГИБДД в результате наезда проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщают сегодня в СК по Ленобласти.

Инцидент произошел днем 21 апреля. Водитель иномарки на скорости ехал по трассе и задел стоящего на краю проезжей части инспектора ДПС. В результате сотрудника снесло с дороги. По предварительной информации, он отделался переломом ноги.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Lexus отвлекся, наехал на инспектора ГИБДД и сломал ему ногу (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
доследственная проверка дтп санкт-петербург-псков трасса
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