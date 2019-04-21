Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения. В связи с тем, что праздник совпал с Пасхой, она встретила его на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщает «РИА Новости».

Обычно в честь дня рождения королевы организуют артиллерийский салют, но в этот раз его решили перенести. Он прогремит в понедельник, 22 апреля, в 12:00 в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре.

В 2018 году на мероприятии по случаю дня рождения королевы выступали Стинг, Кайли Миноуг и Том Джонс. До того свои дни рождения монарх отмечала в кругу семьи.

Традиционно день рождения Елизаветы II отмечается два раза. В рамках официального празднования обычно проходит парад и общественные гулянья. Сам день рождения, 21 апреля, обходится без каких-либо торжеств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елизавета II согласилась перестать водить машину.