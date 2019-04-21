В Петербрге закончилась третья неделя месячника по благоустройству

Уборка улиц в Петербурге. Фото: gov.spb.ru
Уборка улиц в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

За прошедшие три недели активно работы были вымыты большинство улиц Санкт-Петербурга. Кроме того, в субботу, 20 апреля, прошел общегородской субботник.

Завтра, 22 апреля, начинается последняя неделя месячника. За вчерашний день, 20 апреля, который совпал с традиционной общегородской генеральной уборкой, была проделана огромная часть работы, пишут «Невские Новости».

На прошедший субботник вышли более 248 тысяч человек. Во всех районах Санкт-Петербурга активисты убирали дворы и территории у домов.

В городе отмыты и подметены улицы, вымыты мосты, очищены от грязи фасады, высажены сотни деревьев и кустарников — последний месяц весны Петербург встретит уже чистым и зеленым.

На сайте администрации Санкт-Петербурга опубликован полный перечень вымытых дорог, с которым вы можете ознакомиться.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на общегородской субботник вышло почти четверть миллиона человек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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