Зеленский объяснил свое нарушение правил на выборах

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал свой избирательный бюллетень, который был уже заполнен.

Этот инцидент является административным правонарушением. Однако Зеленский объяснил полицейским, зачем он это сделал.

Шоумен пояснил, что журналисты попросили его показать заполненный бюллетень, он не сориентировался и показал.

Полицейские сообщил ему, что нужно составить протокол. На что Зеленский ответил: «Нарушил. Закон есть закон», сообщает «Интерфакс».

На кандидата составили административные материалы. Теперь шоумену грозит штраф. Назначать его будет суд.

В бюллетене Зеленского крестик стоял напротив его фамилии.

Сегодня, 21 апреля, на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский лидирует предварительным подсчетам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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