Порошенко поздравил Зеленского с победой

Ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что принимает решение большинства украинцев, но в политике все равно останется.

Порошенко сообщил, что намерен оставаться в политической жизни Украины и бороться за свою страну, сообщает Telegram-канал «Рамблер/».

Также он заявлял, что своих политических оппонентов преследовать не станет при любом исходе. Порошенко намерен идти в парламент, а его партия станет оппозиционной.

Сегодня, 21 апреля, проходит второй тур выборов президента Украины. В 20:00 по мск закрылись избирательные участки. Идет процесс подсчета голосов. По предварительной информации, Владимир Зеленский набирает порядка 72,7% и выигрывает. Порошенко же предварительно набрал 27,3% голосов избирателей.

Партия «Блок Петра Порошенко» намерена участвовать в парламентских выборах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что теледебаты с Порошенко “разбавил” звонок о возможном теракте.