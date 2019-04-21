ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов

Владимир Зеленский. Фото: Скриншот
Владимир Зеленский. Фото: Скриншот "ТСН"

В воскресенье, 21 апреля, прошел второй этап президентских выборов на Украине.

После обработки 1,01% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины сообщила предварительные результаты.

На данный момент Владимир Зеленский лидирует во втором туре. Он набрал чуть больше 69% голосов избирателей. Действующего президента Украины Петра Порошенко на сегодняшний день поддержало более 28% избирателей, сообщает РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко уже признал победу Зеленского и даже продолжил будущему президенту «подставить свое плечо».

Владимир Зеленский заявил, что постарается не подвести надежды жителей его страны.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что никаких массовых нарушений обнаружено не было, поэтому на результат голосования ничего не должно повлиять.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский объяснил свое нарушение правил на выборах.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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