Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента

В штабе Зеленского заявили, что будут строить отношения с Россией. Фото: скриншот
В штабе Зеленского заявили, что будут строить отношения с Россией. Фото: скриншот "ТСН"

Кандидат лидирует во втором туре выборов — Порошенко уже признал поражение.

Владимир Зеленский пообещал первым делом вернуть домой украинских моряков, арестованных Россией после Керченского инцидента, о чем он сообщил вечером в воскресенье 21 апреля. Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.

Приоритетом политики нового президента станут переговоры с Россией. Зеленский надеется с помощью “мощной информационной войны” остановить конфликт в Донбассе. Раду ждет “чистка”: тех, кто остро ставил вопросы вероисповедания и использования двух языков, выгонят.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, Россия захватила 24 моряков и три корабля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ЦИК Украины обработал первые голоса.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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