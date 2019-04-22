Студентам огласили приговор за взятки для поступления в СПБ ГУГА

Обоих зачислили на первый курс университета гражданской авиации прошлым летом.

Студентам авиационно-транспортного колледжа вынесли приговор за дачу взятки для поступления в СПб ГУГА, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 22 апреля.

Студент Егор Одиночественный захотел поступить на заочный факультет университета гражданской авиации без вступительных экзаменов. С 20 февраля по 5 марта 2018 года молодой человек дал взятку члену комиссии в размере 70 тысяч рублей. Его зачислили на первый курс. Суд признал его виновным и назначил 2 года тюрьмы условно, передают в пресс-службе судов Петербурга .

То же самое обвинение предъявили Анне Плякиной, которая тоже училась в колледже и дала взятку для поступления в ГУГА. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Петербурга. Причину разных приговоров в пресс-службе не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жительница Санкт-Петербурга рассказала о взяточничестве в СПБ ГУГА.