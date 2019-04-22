Молодого петербуржца подозревают в краже кошельков

Неделю назад мужчины якобы украл у студентки кошелек с деньгами и картой. Фото: pixabay.com

Неделю назад мужчины якобы украл у студентки кошелек с деньгами и картой. Фото: pixabay.com

Часть похищенного уже нашли — а мужчину отправляют под стражу.

Молодого жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в краже — уже во второй раз, сообщили Gazeta.SPb в полиции Петербурга 22 апреля. По версии МВД, 25-летний мужчина украл кошелек у другого петербуржца на набережной канала Грибоедова.

Полицейские изобличили мужчину в том, что он украл у студентки неделю назад еще и кошелек с небольшим количеством наличности и банковской картой. По данным полиции Санкт-Петербурга, это произошло на станции метрополитена “Невский проспект” 15 апреля около 8:30.

Часть похищенного у петербуржца уже нашли. Сейчас в полиции возбудили уголовное дело — а подозреваемого отправили под стражу, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Горелово у мужчины отобрали телефон.