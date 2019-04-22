Двое отобрали у петербуржца iPhone на Зины Портновой

Стоимость iPhone 8 варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Стоимость iPhone 8 варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Одного полицейские уже нашли — второго все еще ищут.

В пятницу на Зины Портновой у молодого человека отобрали iPhone, сообщили Gazeta.SPb в полиции Санкт-Петербурга 22 апреля.

Житель Санкт-Петербурга сообщил об ограблении 19 апреля: его словам, двое молодых людей заставили его отдать им iPhone 8 и сбежали. Сейчас полицейские задержали одного из злоумышленников. Уголовное дело уже возбуждено — но полицейским еще предстоит поймать второго нападавшего, передают в МВД Санкт-Петербурга.

Задержанному исполнилось — или исполнится в этом году — 20 лет. В полиции не сообщили, знаком ли с ним потерпевший.

В полиции Санкт-Петербурга не уточняют, удалось ли им вернуть владельцу iPhone. Стоимость восьмой модели варьируется от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Горелово у мужчины забрали Samsung.