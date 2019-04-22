Мошенник трижды продал квартиру, принадлежащую государству

Расследование находится на контроле прокуратуры. Фото: Рixabay
Расследование находится на контроле прокуратуры. Фото: Рixabay

Прокуратура Кировского района разоблачила мошенника, который незаконно получил право на наследство квартиры в Петербурге, стоимостью около 2,8 млн рублей.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что неизвестный, по подложным документам, незаконно завладел правом на наследство квартиры на улице Солдата Корзуна в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости оценена в 2,8 млн рублей.

Мошенник трижды перепродал квартиру различным физлицам, тогда как недвижимость подлежала признанию выморочным имуществом и должна была быть передана в собственность государства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование находится на контроле прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в мошенники пытались продать квартиру в Петербурге, пока владелец лежал в психбольнице.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Мошенник трижды продал квартиру, принадлежащую государству
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