Мошенник трижды продал квартиру, принадлежащую государству

Прокуратура Кировского района разоблачила мошенника, который незаконно получил право на наследство квартиры в Петербурге, стоимостью около 2,8 млн рублей.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что неизвестный, по подложным документам, незаконно завладел правом на наследство квартиры на улице Солдата Корзуна в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости оценена в 2,8 млн рублей.

Мошенник трижды перепродал квартиру различным физлицам, тогда как недвижимость подлежала признанию выморочным имуществом и должна была быть передана в собственность государства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование находится на контроле прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в мошенники пытались продать квартиру в Петербурге, пока владелец лежал в психбольнице.