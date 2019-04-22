Мошенник трижды продал квартиру, принадлежащую государству

Прокуратура Кировского района разоблачила мошенника, который незаконно получил право на наследство квартиры в Петербурге, стоимостью около 2,8 млн рублей.
В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что неизвестный, по подложным документам, незаконно завладел правом на наследство квартиры на улице Солдата Корзуна в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости оценена в 2,8 млн рублей.
Мошенник трижды перепродал квартиру различным физлицам, тогда как недвижимость подлежала признанию выморочным имуществом и должна была быть передана в собственность государства.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Расследование находится на контроле прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в мошенники пытались продать квартиру в Петербурге, пока владелец лежал в психбольнице.