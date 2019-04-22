Беглов подвел итоги месячника по благоустройству

Сам месячник еще не закончился, но уже вскрыл новые проблемы.

Александр Беглов подвел итоги городского месячника по благоустройству в эфире программы “Неделя в Петербурге” канала 78. По словам врио губернатора городские службы успели убрать половину всех дворов Санкт-Петербурга.

В городе планировали помыть, почистить и починить 440 фасадов — сейчас в порядок привели 236.

По мнению Беглова, месячник выявил проблемы с освещением в Санкт-Петербурге — особенно во дворах и парках. Врио губернатора заявил, что на систему видеокамер для безопасности петербуржцев потратят 3 млрд рублей.

В субботу 20 апреля в Санкт-Петербурге прошел общегородской субботник в преддверии Дня Земли. Как сообщили в Смольном, на него пришли 248 тысяч человек. За один выходной в Петербурге прошло около 200 специальных мероприятий связанных с уборкой и благоустройством. Сам Беглов приехал во Фрунзенский район Петербурга — но, по его личным словам, успел починить только скамейку.

День Земли отмечают 22 апреля или день весеннего равноденствия — в этот экологический праздник по всей планете проходят мероприятия, направленные на привлечение и решение проблем с экологией на Земле.

Сейчас в Санкт-Петербурге начинается четвертая и, вероятно, последняя неделя месячника — об итогах третьей Gazeta.SPb уже сообщила ранее.