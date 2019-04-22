В Петербурге проводят опрос о качестве уборки города

Общегородской субботник. Фото: Комитет по благоустройству
Общегородской субботник. Фото: Комитет по благоустройству

Жителям Северной столицы предложили оценить качество уборки в своем районе. Для этого комитет по благоустройству разместил у себя на сайте опрос, в котором могут принять участие все жители Петербурга. Результаты будут озвучены 12 мая.

Как сообщает Комитет по благоустройству, всего с начала месячника с городских улиц было вывезено 19 тысяч тонн мусора, вывозить который продолжат до 30 апреля.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb писала о том, что Александр Беглов подвел итоги месячника по благоустройству. В городе планировали помыть, почистить и починить 440 фасадов — сейчас в порядок привели 236.

По мнению врио губернатора Петербурга, месячник выявил проблемы с освещением в Санкт-Петербурге — особенно во дворах и парках. Беглов заявил, что на систему видеокамер для безопасности петербуржцев потратят 3 млрд рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов комитет по благоустройству общегородской субботник
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