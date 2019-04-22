Касымову продлили арест за смертельное ДТП на Невском

Водителю, устроившему смертельную поездку по тротуару на Невском проспекте, продлили срок ареста. Обвиняемый останется под стражей до конца мая. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил Мураду Каграман оглы Касымову срок содержания под стражей до 23 мая. До этого он был арестован на два месяца.

Напомним, что в феврале Касымов в состоянии алкогольного опьянения ночью на Невском проспекте сбил пешеходов. ДТП произошло около дома №55. В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в СМИ попало видео, на котором видно, как молодой человек вдыхает газ из воздушного шара прямо перед аварией. Касымов, которого обвиняют в смертях нескольких пешеходов, «дышал шариком» прямо в салоне своего черного БМВ. Уже спустя пару мгновений его веселый вечер закончится плачевно.