Охранник ЛГУ им. Пушкина может лишиться работы из-за кошки

Мужчина схватил животное и швырнул его об пол при студентах.

Инцидент случился в Ленинградской государственном университете в городе Пушкин сегодня, 22 апреля. Обо всем стало известно благодаря студенту, который случайно запечатлел происшествие. На видео видно, как мужчина в форме охранника хватает кошку, гуляющую по коридору у общежития университета. За кадром слышно, что студент просит быть осторожнее, но его не слушают – кошка с грохотом летит на пол. После этого перепуганное животное убегает.

Поступок охранника вызвал негодование не только у учащихся в ЛГУ, но и у всех, кто уже успел посмотреть видеозапись. В сообществе университета уже прокомментировали случившееся – в посте говорится, что не могут допустить жестокого обращения с животными и обязательно разберутся с агрессивным сотрудником.

Студенты, пожелавшие остаться анонимами, рассказали Gazeta.SPb, что кошка была беременной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными.