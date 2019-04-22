НТВ решило запустить «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ планирует запустить в эфир документальный сериал под названием «Намедни». Проект будет рассказывать о ключевых событиях, происходивших в разные годы, начиная с даты выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 года до настоящего момента. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным «Ведомостей», в пресс-службе НТВ сообщили, что журналист и телеведущий Леонид Парфенов, который ранее делал одноименную программу для телеканала, никак не связан с этим проектом.

Представители Парфенова также сообщили, что не причастны к новому проекту «Намедни» на НТВ, пишет «Афише Daily».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что раньше «Намедни» выходила по телевидению: с 1990 по 1991 в эфире Второй программы Центрального телевидения, с 1993 по 2004 года на телеканале НТВ. Это был формат документального проекта.

В этом году Леонид Парфенов перезапустил известную программу и выпускает её на своём YouTube-канале.