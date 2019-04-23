На Таврической улице сгорела коммуналка

Коммунальная квартира не уцелела в результате пожара, произошедшего ночью в Петербурге на Таврической улице. Спасатели тушили пламя около 40 минут. Информации о пострадавших нет.

Ночью, 23 апреля, в коммуналке на Таврической улице, 2 произошёл пожар. Местные жители вызвали экстренные службы около 2:30.

На место происшествия прибыла бригада из восьми человек и двух единиц спецтехники. На мероприятия по ликвидации огня ушло чуть более 40 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В результате пожара пятикомнатная квартира выгорела по всей площади. О причинах возгорания и пострадавших информация уточняется.

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