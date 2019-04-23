За день в Петербурге были ограблены двое пенсионеров

За прошедшие сутки, 22 апреля, в районные отделения полиции поступило два заявления о кражах крупных сумм денежных средств у пенсионеров.

В отделение полиции Московского района поступила информация от 75-лентнего пенсионера. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный злоумышленник обманов похитил у доме 5 по улице Решетников денежные средства суммой в 15 тысяч рублей.

Также в полицию поступило заявлени от 80-летней петербурженки. Она сообщила о том, что в парадной дома 38 по Светлановскому проспекту неизвестный украл у нее банковскую карточку. С карты злоумышленник похитил деньги суммой в 636 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции приняли меры, направленные на поиск и задержание преступников. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском проспекте троллейбус сбил насмерть пенсионерку.