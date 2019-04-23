В Ленобласти прикрыли очередное нелегальное казино

Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области пресекли деятельность подпольного казино в городе Кировск.
В ходе совместных действий следователей СКР и оперативников 11 отдела ОРЧ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по подозрению в организации игорного дома была задержана 42-летняя местная жительница.
По версии следствия, в нежилом помещении на Советской улице в городе Кировск, с целью незаконного извлечения прибыли, неустановленные лица организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.
В ходе осмотра помещения был изъят 21 игровой автомат.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге будут судить трех злоумышленников, которые организовали на Петроградке незаконный игорный бизнес.