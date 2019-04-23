Трамвай врезался в иномарку на улице Салова

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге «легковушка», двигавшаяся по трамвайным путям на улице Салова, не избежала потенциальной участи — ей настиг трамвай. В результате ДТП затор из трамваев. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Во Фрунзенском районе Петербурга на улице Салова рядом с ТРК «Рио» перед светофором произошла авария. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Автомобиль марки «Volkswagen Polo» ехал вдоль трамвайных путей, как вдруг в него въехал трамвай.

На место инцидента прибыли сотрудники ДПС. В результате дорожно-транспортного происшествия трамваи выстроились в длинную очередь — образовалась плотная пробка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском проспекте троллейбус сбил насмерть пенсионерку.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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