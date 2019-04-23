СК: Будьте бдительны при проветривании помещений — дети выпадают из окон

Лучше всего, сообщают СК, не оставлять ребенка без присмотра ни на минуту. Фото: https://pixabay.com

Лучше всего, сообщают СК, не оставлять ребенка без присмотра ни на минуту. Фото: https://pixabay.com

Простая техника безопасности позволит избежать несчастных случаев при проветривании.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, с наступлением весенне-летнего периода сотрудники часто фиксируют случаи череды несчастных случаев, происходящих с детьми.

Детей оставляют без присмотра в проветриваемому помещении, и они выпадают из окон. Дети получают травмы часто не совместимые с жизнью.

Следователи сообщают, что причиной всему — беспечность родителей.

“Открывая окна, мало кто задумывается, что для маленького ребенка это представляет огромную опасность”, — сообщают сотрудники.

Подобные случаи чаще всего происходят с детьми в возрасте от 1 до 4 лет. Маленькие дети забирается на подоконники, выходят на открытые балконы, не осознавая опасности, опираются на москитные сетки, неогороженные, невысокие перила.

Следователи просят родителей не подставлять к окнам предметы мебели, по которым ребенок может залезть на подоконник. Также родителей просят не позволять детям играть на подоконнике. В помещении, где находятся дети, лучше всего оставлять окна закрытыми и проверять запорные устройства, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть окно.

Лучше всего, сообщают СК, не оставлять ребенка без присмотра ни на минуту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Курортном районе ребенок выпал из окна 2 этажа.