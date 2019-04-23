В Петербурге выберут самую красивую студентку

Конкурсантки. Фото: Дом молодежи Санкт-Петербурга
Конкурсантки. Фото: Дом молодежи Санкт-Петербурга

Финал городского конкурса «Студенческая краса» пройдет в четверг, 25 апреля, в Доме молодежи Санкт-Петербурга. В завершающем этапе конкурса примут участие десять девушек, которые обучаются в средних профессиональных и высших учебных заведениях Северной столицы.

Для зрителей конкурсантки приготовят презентации на тему «Петербург внутри меня» и поделятся своими достижениями.

Также в программе ожидается творческий конкурс, который включит в себя вокальные, танцевальные, театральные номера и выступления в оригинальном жанре. Завершит финал дефиле участниц в вечерних платьях.

Конкурсантки. Фото: Дом молодежи Санкт-Петербурга
Конкурсантки. Фото: Дом молодежи Санкт-Петербурга

Финал конкурса «Мисс «Студенческая краса-2019» пройдет 25 апреля в Доме молодежи Петербурга (Новоизмайловский проспект, д. 48). Начало в 18:00.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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