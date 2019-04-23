Пять километров временной разметка нанесли на Дворцовой площади и прилегающих улицах

Нанесено около одной тысячи квадратных метров разметки. Фото: https://cityguide-spb.ru

Нанесено около одной тысячи квадратных метров разметки. Фото: https://cityguide-spb.ru

Петербургских водителей просят не путаться. После парада в День Победы разметку уберут.

Разметку нанесли для пеших парадных расчётов и экипажей боевой техники, задействованных в проведении военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают военнослужащие ЗВО.

Водители и жители города могут наблюдать линии, пунктир и точки белого и желтого цветов. Эти знаки будут ориентиром для командиров расчётов, механиков-водителей тяжёлой бронетехники и водителей грузовых и легкобронированных автомобилей.

Военнослужащие сообщают, что всего нанесено около одной тысячи квадратных метров разметки. Их общая протяженность — 5 километров.

После завершения военного парада временная дорожная разметка будет удалена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стала известна программа Дня Победы в Петербурге.