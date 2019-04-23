Художник из Красноярска ради стрелки Васильевского острова простоял в центре Петербурга пять дней

Размер картины два на три метра. Фото: https://vk.com/superzakirov

Размер картины два на три метра. Фото: https://vk.com/superzakirov

Пятидневный пленэр завершился масштабной картиной, которую пришлось вывозить из центра на машине.

Теперь красочное полотно с изображением стрелки Васильевского острова можно будет увидеть в Музее стрит-арта. Об этом художник из Красноярска Александр Закиров рассказал изданию “Форпост Северо-Запад”.

Над картиной Закиров трудился пять дней, а перед этим обошел Петербург с фотоаппаратом. Автор полотна решил, что стрелка в Василеостровском районе Петербурга наиболее привлекательна и типично питерская достопримечательность.

Размер картины два на три метра. Сам художник сообщил изданию, что во время работы из-за ветра полотно падало на создателя, но все завершилось благополучно. Чтобы доставить картину в музей, сказал Закиров, пришлось вызывать транспортную компанию.

Отметим, Александр Закиров — красноярский стрит-арт художник и один из создателей творческого объединения “Кипиш-град”. Известность ему принесла арт-инсталляция в виде пенопластового крота из чешского мультфильма. Ее он разместил в яме на дороге около музейного центра “Площадь Мира” в Красноярске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери.