Свой автограф на глобусе русского первенства в Петербурге оставил Владимир Путин

На глобусе уже стоят автографы Терешковой, Матвиенко и Чилингарова. Фото: http://www.kremlin.ru

На глобусе уже стоят автографы Терешковой, Матвиенко и Чилингарова. Фото: http://www.kremlin.ru

Глобус служит напоминанием будущим поколениям о великих свершениях их предшественников.

Подписать глобус президенту России Владимиру Путину предложил президент Русского географического общества Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля. Сегодня в Петербурге прошло заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Подписать глобус предложили после заседания. Макет земного шара станет символом будущему поколению, который напомнит о предыдущих свершениях. Суть проекта заключается в сборе на поверхности глобуса автографов людей, которые совершили выдающиеся достижения в истории России.

На глобусе уже стоят автографы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, путешественника Артура Чилингарова, депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин побывал в Суворовском училище в Петербурге.