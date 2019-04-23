Путин побывал в Суворовском училище в Петербурге

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Глава государства посетил шахматный клуб, библиотеку и музей училища, а также ознакомился с учебным процессом и условиями проживания кадетов.

В зале робототехники курсанты показали президенту модели, которые созданы по их собственным проектам, среди них, прототип робота-минера и модуль распознавания голосовых команд.

Один из кадетов подарил главе государства картину.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в церемонии закладки двух кораблей. Глава России водрузил памятную доску на фрегат «Адмирал Амелько».

Почетный знак на второй военный корабль установили вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров.