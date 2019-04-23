В Петербурге признали виновными участников экстремистской организации

Некоторые из осужденных уже сегодня отправились домой, так как они отбыли положенный срок.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Слушание проходило в Смольнинском районном суде, где решались судьбы лиц, причастных к «урокам» запрещенной в России организации «Ат-Такфир-Валь-Хиджра». На протяжении всего разбирательства ее участники так и не признали своей вины – в зале суда они предпочитали прятать лица, так как боятся навсегда запятнать свою репутацию, передает издание «Мойка 78».

Уточняется, что наибольший срок отсидит лидер петербургской ячейки — Шамиль Фаталиев, которого приговорили к семи годам лишения свободы. Пять человек сразу после заседания смогли отправиться домой, еще пять – выйдут на свободу уже в мае текущего года.

Напоминаем, что следствие уверено, что запрещенная в РФ организация появилась в Санкт-Петербурге около пяти лет назад. Ее участники посещали «уроки» – именно от степени вовлеченности в деятельность конспиративной группы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге задержали находящегося два года в розыске экстремиста.