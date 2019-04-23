В Гатчине таксист выпустил пассажирку и уехал вместе с ее вещами

Таксист сограбил пассажирку. Фото: Рixabay
Таксист сограбил пассажирку. Фото: Рixabay

Женщина рассказала, что была очень пьяна.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Инцидент случился ночью – женщина ехала из Санкт-Петербурга в Гатчину, когда приспичило сходить в туалет. Они ехали по Красноармейскому проспекту, пассажирка попросила остановиться, чтобы она вышла «по нужде». Таксист выпустил ее и тут же скрылся – в машине у женщины осталась сумка, в которой лежали все вещи. Она рассказывает, что таксист завладел ее айфоном, наличными деньгами, косметикой блокнотом с эскизами. Таким образом, общую сумму ущерба пострадавшая оценила в почти 60 тысяч рублей, передает АН «Оперативное прикрытие».

Женщина призналась, что была выпившая, поэтому всех деталей поездки не помнит. Она уверяет, что мужчина, который подвозил ее, выглядел на 40 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Калининском районе полиция задержала «карманника», подозреваемого сразу в двух кражах.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
гатчина кража таксист
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