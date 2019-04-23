Пользователь «Вконтакте» обозвал Путина и заплатит за это 30 тысяч рублей

Мужчина не стал раскаиваться в содеянном.

Впервые в России судили человека по статье 20.1 часть 3 КоАП, которую ввели всего месяц назад. Она запрещает гражданам в неприличной форме проявлять свое неуважение к власти. Правонарушитель за оскорбление человека попросят выплатить штраф до 100 тысяч рублей.

Первым стал Юрий Картыжев, проживающий в Новгородской области. Мужчина в конце марта обозвал Владимира Путина «сказочным …», после чего был привлечен к административной ответственности. Мужчина своими постами хотел прокомментировать решение главы государства подарить Киргизии 30 миллионов рублей.

В суде отметили, что правонарушитель не признал своей вины, хотя отрицать поступка не стал. Теперь ему придется заплатить 30 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на «Зенит» и Шнура подали в суд за оскорбление Москвы. Разин считает, чтобы запись как минимум удалили из сети.