На «Зенит» и Шнура подали в суд за оскорбление Москвы

Сергей Шнуров и Артемий Лебедев. Фото: Zenit Football Club
Сергей Шнуров и Артемий Лебедев. Фото: Zenit Football Club

Житель Москвы подал в суд на Сергея Шнурова и петербургский футбольный клуб «Зенит».

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петроградский районный суд Петербурга принял иск Андрея Разина к АО «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует удалить ток-шоу с канала «Z+» от 25 марта, где Шнуров обрушился с критикой на Москву. Также он требует, чтобы запись удалили из сети, а «Зенит», в свою очередь, разместил на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и «нелестных» высказываний Шнурова.

По мнению Разина, в ток-шоу Шнуров допустил «дерзкие» и «издевательски циничные» высказывания о Москве.

Предварительное судебное заседание назначено на 23 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Боярский хочет, чтобы гимн «Зенита» написал Шнур.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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