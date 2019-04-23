Бастрыкин назвал причину поступка керченского стрелка

Глава Следственного комитета считает, что все случилось из-за травли.

Владислав Росляков, думает Александр Бастрыкин, стал жертвой буллинга в учебном заведении. Удалось выяснить, что над подростком издевались из-за одежды, в которой он ходил. Одногруппники подшучивали над Владиславом, так как он одевался в «паленные», то есть неоригинальные вещи тех или иных модных брендов. Им казалось смешным одеваться на рынке и носить подделки.

«Его постоянно унижали на этой основе, вот результат», — поделился глава СК РФ. Он также отметил, что необходимо правильно поощрять или, напротив, наказывать подростков за хорошие или плохие поступки

Напоминаем, что Владислава Рослякова обвиняют в стрельбе в Керченском политехническом колледже. В результате погибли 21 человек – в том числе и сам подросток.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что керченский стрелок незадолго до трагедии спрятал сейф.