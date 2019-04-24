Учены доказали, что видеоигры не вредят мальчикам

При этом они могут сказаться на социальном развитии девочек.

Исследование проводилось в Норвегии среди детей от шести до 12 лет. В опросе приняли участие почти 900 человек. Специалистам стало интересно, как количество проведенных за компьютером часов отражается на личности ребенка. Выяснилось, что влияние разное – все зависит от пола и возраста. Так, девочки, которые больше своих сверстниц играли в видеоигры, оказывались менее общительными, чем остальные. Мальчики же демонстрировали одинаковый уровень социального развития вне зависимости от наличия хобби.

Эксперты также отметили, что дети, любящие играть в компьютер, не любят много общаться, зато они намного реже попадают в неприятности. При этом ученые признали, что результаты исследований могут быть не максимально точны, так как не учитывалось время, которое дети тратили на общение в интернете.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили: жертвы школьной травли меньше зарабатывают.