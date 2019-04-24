Иск ВТБ на 250 млрд рублей в адрес бывших владельцев “Трансаэро” приостановлен

В 2017 году авиакомпанию признали банкротом, и процедура банкротства продолжается до сих пор.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по рассмотрению ходатайства банка ВТБ о взыскании с “Трансаэро” денежных средств. В частности, ВТБ требует от бывшего гендиректора авиакомпании “Трансаэро” Ольги Плешаковой, экс-владельца авиакомпании Александра Плешакова и председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной почти 250 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании на судебном заседании, которое прошло 23 апреля.

Напомним, что в начале года банк подал ходатайство в арбитражный суд Петербурга, где рассматривается дело о банкротстве “Трансаэро” с требованием привлечь к субсидиарной ответственности представителей авиакомпании.

ВТБ был одним из крупнейших кредиторов «Трансаэро». Обанкротившаяся компания получила займы на общую сумму 12,5 млрд рублей.

Ходатайство приостановлено до рассмотрения ряда исков об оспаривании ряда сделок того периода, когда авиакомпания становилась банкротом. К слову, это произошло в 2015 году. Тогда компания оказалась не в состоянии обслуживать долги, а в 2017 году авиакомпанию признали банкротом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что банкрот “Трансаэро” пытается продать “Боинг”, который не отдает Украина.