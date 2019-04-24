Беглов рассказал о будущем “Арт-Парке” на проспекте Добролюбова

Идею создания нового пространства поддержал президент России Владимир Путин. Проект будут реализовывать на условиях софинансирования.

На будущее досуговое пространство выделят федеральные и городские средства, сообщает телеканал “Звезда”. В среду, 24 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о масштабном проекте парка главе России.

По словам Беглова, Петербургу необходимо больше креативных пространств. Также город остро нуждается в новых парках в центральных районах.

Было предложено, сообщил Беглов, перенести Судебный квартал на Смольнинскую набережную. А здесь создать многоуровневую культурную зону с верхним парком и набережную. Здесь же останется Театр балета Бориса Эйфмана. Также будет создан пешеходный переход, который новый парк свяжет с Мытнинской набережной. В результате в Петербурге появится пешеходная зона от парка до Петропавловской крепости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поддержал создание парка на месте судебного квартала.