Автобус уехал от метро “Парк Победы” без инвалида

Инвалид хотел попасть в салон, но водитель не стал опускать аппарель. Фото: pixabay.com

Инвалид хотел попасть в салон, но водитель не стал опускать аппарель. Фото: pixabay.com

После этого к водителю пришла с вопросами прокуратура Петербурга.

Инвалид обратился в прокуратуру, заявив, что водитель автобуса отказался провезти его от метро “Парк Победы”, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 апреля.

По словам мужчины, он хотел попасть в автобус на инвалидном кресле. Водитель не стал ему помогать: автобус уехал, а мужчина остался на улице.

Между тем обеспечивать вход в автобус для инвалидов и других уязвимых категорий населения является обязанностью водителя. Прокуратура обратилась к водителю с вопросами, почему он не опустил аппарель. Тот ответил, что мешали другие машины — а сам инвалид отказался от помощи при посадке в автобус, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Сейчас прокуратура ограничилась предупреждением для руководителя “5 Парк” — компанию вполне могли оштрафовать, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что компания в Московском районе не обеспечила доступ в здание инвалидам.