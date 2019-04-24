Полиция начала поиск продавцов гранаты, на которой подорвался житель Колпино

Следователи предполагают, что мужчина купил гранату еще два года назад незаконно. Спустя два года она рванула.

В результате взрыва, который произошел 15 апреля на кухне трехкомнатной квартиры дома 39 по бульвару Трудящихся в Колпино, 50-летний владелец Дмитрий Ющенко погиб от многочисленных травм, несовместимых с жизнью. Его 19-летний сын Илья, находившийся в квартире, получил множество осколочных ранений и лишился ноги по колено.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Убийство”.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что пострадавшие в начале 2017 года незаконно приобрели у неустановленных лиц боеприпас, который хранили в хозяйственной постройке на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино мужчина умер, подорвавшись на гранате на кухне.