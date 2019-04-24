В Петербурге за сутки угнали четыре иномарки

По данным ГУ МВД по Петербургу, 23 апреля в отделы полиции с заявлением об угоне автомобиля обратилось четыре горожанина. Все автоугоны были совершены в разных районах Северной столицы.

В Приморском районе от дома № 13 по проспекту Авиаконструкторов, неизвестный преступник угнал KIA Optima (Киа Оптима), 2017 года выпуска. В Калининском районе от дома № 16 корпус 1 по проспекту Непокоренных похищена Toyota Camry (Тойота Камри), 2019 года выпуска. Среднеразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (Тойота Ланд Крузер Прадо), 2014 года выпуска лишился его владелец, оставив автомобиль на неохраняемой парковке у дома № 83 корпус 3 по улице Савушкина. В Выборгском от дома № 6 по Политехнической улице с неохраняемой парковки неизвестный преступник, совершил хищение машины марки Toyota Land Cruiser Prado, 2017 года выпуска.

По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела по п.б ч.4 ст.158 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что отец и сын угоняли автомобили в Петербурге и Ленобласти.