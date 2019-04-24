Фуру с бельгийской свининой задержали на границе РФ и Латвии

Свинина без сертификата. Фото: Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Свинина без сертификата. Фото: Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили в Россию около 14 тонн мясных продуктов из Бельгии. Фура была задержана на пограничном пункте «Убылинка» на российско-латвийской границе.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в ветеринарном сертификате отсутствует запись, о стране производителе мяса. Также отсутствовали и записи, подтверждающие отсутствие африканской чумы у свиней, из которых были сделаны ввозимые мясные продукты.

Отмечается, что груз был возвращен на сопредельную территорию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Псковская таможня уничтожит 3,5 тонны «санкционного» товара. Два грузовых автомобиля были задержаны сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России.

Вес находки составил 1,5 и 2 тонны. По закону яблоки отправили на полигон для уничтожения.