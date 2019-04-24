Экологические волонтеры провели тренировку на реке Кузьминка

Учения ликвидации масштабных разливов нефтепродуктов. Фото: Комитет по природопользованию
Учения ликвидации масштабных разливов нефтепродуктов. Фото: Комитет по природопользованию

В Петербурге прошли совместные учения ликвидации масштабных разливов нефтепродуктов. В тренировке приняло участие 90 экологических активистов, волонтеров и студентов.

Об этом сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Согласно легенде, в Пушкинский районе Петербурга произошла разгерметизация цистерны с нефтепродуктами на предприятии, расположенном вблизи реки Кузьминка. Первыми на место прибыли сотрудники аварийных служб «ПИЛАРН» и «Экострой».

Для локализации катастрофы они установили боновые ограждения и приступили к сбору «нефтепродуктов» на побережье и обработке акватории активной пеной.

Отмечается, что такие тренировки с привлечением волонтеров проводятся ежегодно больше десяти лет. В настоящее время программу «Подготовка волонтеров для участия в спасательных операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в береговой полосе» прошли

более 700 экологических активистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у моста Александра Невского ликвидируют разлив нефти.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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