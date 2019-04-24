Знакомый воровал деньги у пенсионера, приходя в гости

Пенсионер откладывал деньги на операцию. Фото: Pixabay
Пенсионер откладывал деньги на операцию. Фото: Pixabay

Подсудимый был знакомым потерпевшего и время от времени навещал его. Однако намерения у него были вовсе не добрые.

Каждый раз подсудимый, когда приходил в гости к пенсионеру, воровал у него денежные средства, пользуясь доверчивостью и невнимательностью пожилого мужчины. Подсудимый знал, что пенсионер хранит накопления в комоде.

В общей сложности подсудимый украл 84 тысячи рублей, которые пенсионер откладывал на проведение операции на глазах, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по данному делу относительно Максима Заболотного. Суд признал его виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Суд вынес Заболотному наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако, учитывая, что подсудимый выплатил 30 тысяч рублей пострадавшему, суд допускает возможность признать срок условным с испытательным сроком 2 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец проведет в колонии 8 лет за жестокое избиение незнакомца.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Знакомый воровал деньги у пенсионера, приходя в гости
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